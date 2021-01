Calabria, Spirlì: 'Avviata procedura per rinvio elezioni Regionali' (Di venerdì 1 gennaio 2021) 'E' stata Avviata, nel tardo pomeriggio di giovedì, la procedura per il rinvio delle elezioni Regionali in Calabria'. Lo afferma, in una nota, il presidente facente funzioni della Calabria, Nino ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 gennaio 2021) 'E' stata, nel tardo pomeriggio di giovedì, laper ildellein'. Lo afferma, in una nota, il presidente facente funzioni della, Nino ...

iconanews : Calabria: Spirlì, avviata procedura per rinvio elezioni - TgrRai : Elezioni regionali in #Calabria, il presidente facente funzioni Spirlì: 'Avviata la procedura per il rinvio. Attend… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Calabria, Spirlì: 'Avviata procedura per rinvio elezioni Regionali' #calabria - MediasetTgcom24 : Calabria, Spirlì: 'Avviata procedura per rinvio elezioni Regionali' #calabria - pillamaro : (Calabria 2021, Spirlì e il segreto di Pulcinella: “Avviata la procedura per il rinvio”) è stato pubblicato su… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Spirlì **Calabria: a breve Cdm su commissario** - Affaritaliani.it Affaritaliani.it