Calabria, Spirlì avvia l'iter per rinviare le elezioni regionali del 14 febbraio: "Rt sopra 1, va evitato un grave rischio sanitario" (Di venerdì 1 gennaio 2021) In Calabria verranno rinviate le elezioni regionali che avrebbero dovuto svolgersi il 14 febbraio per sostituire la scomparsa governatrice Jole Santelli. Per "non esporre i calabresi a un grave rischio sanitario", il presidente calabrese facente funzioni Nino Spirlì ha avviato la procedura per farle slittare, in seguito prima alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e poi ai nuovi dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità che registrano in Calabria un Rt superiore alla soglia di allarme. Solo oggi la regione ha registrato 345 nuovi casi su 1.903 tamponi effettuati, per un tasso di positività che raggiunge il 18,1%, quattro punti percentuali oltre la media nazionale (14,1%).

