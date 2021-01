Brexit, la Gran Bretagna è fuori dal mercato unico europeo. Cosa cambia per commercio, viaggi, lavoro, studio e tariffe dei cellulari (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Gran Bretagna è ufficialmente fuori dal mercato unico europeo. A mezzanotte, quattro anni e mezzo dopo il referendum sulla Brexit, si è concluso il periodo di transizione e i rapporti commerciali tra Gran Bretagna e Unione europea saranno ora regolati dall’accordo firmato dai leader europei e dal premier britannico Boris Johnson alla vigilia di Natale. “Abbiamo la libertà nelle nostre mani”, ha detto Johnson nel suo discorso di fine anno. Ma la premier indipendentista della Scozia Nicola Sturgeon ha twittato: “La Scozia tornerà presto, Europa. Tenete la luce accesa“. La Brexit ha rafforzato il sostegno alla separazione dal Regno Unito, dopo il referendum indipendentista del 2016 quando prevalsero i contrari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Laè ufficialmentedal. A mezzanotte, quattro anni e mezzo dopo il referendum sulla, si è concluso il periodo di transizione e i rapporti commerciali trae Unione europea saranno ora regolati dall’accordo firmato dai leader europei e dal premier britannico Boris Johnson alla vigilia di Natale. “Abbiamo la libertà nelle nostre mani”, ha detto Johnson nel suo discorso di fine anno. Ma la premier indipendentista della Scozia Nicola Sturgeon ha twittato: “La Scozia tornerà presto, Europa. Tenete la luce accesa“. Laha rafforzato il sostegno alla separazione dal Regno Unito, dopo il referendum indipendentista del 2016 quando prevalsero i contrari ...

