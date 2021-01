Brexit, il papà del premier Boris Johnson chiede la cittadinanza francese: «Non smetterò di essere europeo» (Di venerdì 1 gennaio 2021) Stanley Johnson, papà del premier britannico Boris Johnson, non cambia idea sulla Brexit. È sempre stato contrario e lo è soprattutto adesso, dopo lo storico accordo tra Regno Unito e Commissione Ue. «Sarò sempre europeo. Non si può mica dire ai britannici: non siete più europei. Avere legami con l’Unione europea è importante», ha detto. E, infatti, ha già fatto domanda per ottenere, il prima possibile, la cittadinanza francese così da poter mantenere il legame con l’Unione Europea. La famiglia Johnson divisa sulla Brexit Il papà del premier britannico Stanley Johnson non ha mai nascosto di non condividere affatto le prese di posizione del figlio ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Stanleydelbritannico, non cambia idea sulla. È sempre stato contrario e lo è soprattutto adesso, dopo lo storico accordo tra Regno Unito e Commissione Ue. «Sarò sempre. Non si può mica dire ai britannici: non siete più europei. Avere legami con l’Unione europea è importante», ha detto. E, infatti, ha già fatto domanda per ottenere, il prima possibile, lacosì da poter mantenere il legame con l’Unione Europea. La famigliadivisa sullaIldelbritannico Stanleynon ha mai nascosto di non condividere affatto le prese di posizione del figlio ...

