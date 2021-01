Brexit | i contrari al divorzio twittano la foto della “stella” europea della Gran Bretagna | “Abbiatene cura per noi | torneremo”

Olivier_Vicenza : @AlfonsoFuggetta Piu letale dello sparo convenzionale sotto il ginocchio in fatti. Da parenti inglesi, contrari all… - fainformazione : Mentre Boris Johnson festeggia la Brexit il padre chiede la cittadinanza francese La Camera dei Lords e quella dei… - fainfoesteri : Mentre Boris Johnson festeggia la Brexit il padre chiede la cittadinanza francese La Camera dei Lords e quella dei… - ATuretta : @rossimone77 @maurovanetti Ma scusa, ma quelli contrari alla Brexit, perché avrebbero dovuto fidarsi ancora del Lab… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Brexit: via libera ad accordo con Ue dal Parlamento della Gran Bretagna. Favorevoli Tory e Laburisti. Contrari Libdem, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit contrari

Oggi, 1 gennaio 2021, il Regno Unito è ufficialmente uscito dall’Unione europea. L’epopea Brexit si è ormai conclusa. A quattro anni dal referendum che ha spaccato il Paese fra Leave e Remain, il Regn ...Da oggi Londra è un po’ più lontana da Bruxelles: il no deal è stato scongiurato, ma le frizioni tra le due parti non sono mancate e non mancheranno in futuro. Un lungo racconto di quel che è accaduto ...