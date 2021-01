Brexit, addio al Regno Unito. Cosa cambia da oggi per l’Unione europea e per gli italiani che vivono in Uk (Di venerdì 1 gennaio 2021) Con la fine del periodo di transizione durato fino al 31 dicembre 2020 e l’accordo commerciale per regolare i rapporti, il processo di uscita del Regno Unito dall’Unione europea avviato dopo il referendum del 23 giugno 2016 è giunto a compimento, la Brexit è una realtà. Gli effetti del divorzio tra le due sponde della Manica possono essere individuati solo in parte. Nelle 1246 pagine dell’accordo di separazione sono presenti allegati, note e dettagli che riveleranno tutti i loro risvolti solo nel medio e lungo periodo. Nel frattempo, proviamo a ricapitolare i punti salienti dell’accordo. Commercio trans-frontaliero, Cosa cambia per le aziende? EPA/Andy Rain Camion merci e altri veicoli al porto di Dover, 24 dicembre 2020. L’accordo garantisce che la maggior ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Con la fine del periodo di transizione durato fino al 31 dicembre 2020 e l’accordo commerciale per regolare i rapporti, il processo di uscita deldalavviato dopo il referendum del 23 giugno 2016 è giunto a compimento, laè una realtà. Gli effetti del divorzio tra le due sponde della Manica possono essere individuati solo in parte. Nelle 1246 pagine dell’accordo di separazione sono presenti allegati, note e dettagli che riveleranno tutti i loro risvolti solo nel medio e lungo periodo. Nel frattempo, proviamo a ricapitolare i punti salienti dell’accordo. Commercio trans-frontaliero,per le aziende? EPA/Andy Rain Camion merci e altri veicoli al porto di Dover, 24 dicembre 2020. L’accordo garantisce che la maggior ...

