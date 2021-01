Botti di Capodanno: qualche ferito a Napoli, in Sicilia e a Milano. La zona rossa evita il peggio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono stati 229 stanotte gli interventi dei Vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno, quando furono 686 Leggi su firenzepost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono stati 229 stanotte gli interventi dei Vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno, quando furono 686

Sono stati 8 nelle ultime ore i feriti, tra Napoli e provincia, provocati dai botti di Capodanno: tre sono stati registrati nel capoluogo e cinque nell'hinterland. Nessuno dei feriti è in pericolo di ...

"Siamo intrappolati, la casa è in fiamme", terrore a Palermo per un rogo a Ballarò nella notte di Capodanno

"Siamo intrappolati nel balcone, la casa è in fiamme". Una chiamata ai vigili del fuoco di Palermo poco prima di mezzanotte quando gli italiani stavano ...

Sono stati 8 nelle ultime ore i feriti, tra Napoli e provincia, provocati dai botti di Capodanno: tre sono stati registrati nel capoluogo e cinque nell'hinterland. Nessuno dei feriti è in pericolo di ..."Siamo intrappolati nel balcone, la casa è in fiamme". Una chiamata ai vigili del fuoco di Palermo poco prima di mezzanotte quando gli italiani stavano ...