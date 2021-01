Botti di Capodanno: qualche ferito (8) a Napoli, in Sicilia e a Milano. La zona rossa evita il peggio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono stati 229 stanotte gli interventi dei Vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno, quando furono 686 Leggi su firenzepost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono stati 229 stanotte gli interventi dei Vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno, quando furono 686

poliziadistato : Un saluto da Lucio e Ermes, pastore belga dei cinofili di Ancona Questa sera non dimenticatevi dei vostri amici a q… - enpaonlus : «Alzare il volume della tv e non lasciarli soli»: come proteggere gli animali dai botti di Capodanno - Viminale : #Capodanno in #sicurezza: no ai #botti illegali per la tua incolumità e di chi festeggia con te la sera di… - olivati : Il #Capodanno migliore di sempre: a letto alle 23:30, svegliato dai botti e riaddormentato. Questa è libertà! ?? E v… - antodelprino : L’unico autorizzato a sparare i botti non l’ha fatto, per fortuna! #capodanno #Vesuvio #golfodinapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Botti Capodanno Botti di capodanno, lancia petardi: ferito da esplosione in auto nel Ragusano Il Messaggero Totti, gli auguri di buon anno e poi i fuochi d’artificio

Gli auguri di buon anno di Francesco Totti e poi i fuochi d’artificio. Il bilancio dei feriti dai botti di Capodanno Botti di Capodanno, sono 8 le persone che ...

Capodanno a Milano, botti «diffusi» in tutta la città: diversi i feriti soccorsi dal 118

Non era possibile radunarsi, ma la voglia di lasciarsi finalmente alle spalle l’anno della pandemia ha spinto moltissimi residenti a festeggiare nei cortili condominiali e dai balconi di casa. Diciott ...

Gli auguri di buon anno di Francesco Totti e poi i fuochi d’artificio. Il bilancio dei feriti dai botti di Capodanno Botti di Capodanno, sono 8 le persone che ...Non era possibile radunarsi, ma la voglia di lasciarsi finalmente alle spalle l’anno della pandemia ha spinto moltissimi residenti a festeggiare nei cortili condominiali e dai balconi di casa. Diciott ...