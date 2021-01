Botti di Capodanno, ammassano petardi per mega-deflagrazione: tre feriti a Caserta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – È di cinque feriti, di cui tre gravi (uno sarebbe in pericolo di vita), il bilancio della notte di fuochi d’artificio nel Casertano. In molti comuni erano in vigore divieti di sparare, ma nessuno li ha rispettati. La situazione più preoccupante si è verificata a Caserta, dove tre persone sono rimaste ferite nel complesso residenziale denominato “Parco Primavera”, in località Tuoro; secondo quanto accertato dai carabinieri, i tre ragazzi, intorno alla mezzanotte e mezza, quando le esplosioni dei Botti sembravano diminuire, hanno ammassato a mo’ di piramide numerosi petardi per ottenere una grossa e rumorosa deflagrazione, sono rimasti feriti nell’onda d’urto, e sono così finiti in ospedale in gravi condizioni; ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È di cinque, di cui tre gravi (uno sarebbe in pericolo di vita), il bilancio della notte di fuochi d’artificio nelno. In molti comuni erano in vigore divieti di sparare, ma nessuno li ha rispettati. La situazione più preoccupante si è verificata a, dove tre persone sono rimaste ferite nel complesso residenziale denominato “Parco Primavera”, in località Tuoro; secondo quanto accertato dai carabinieri, i tre ragazzi, intorno alla mezzanotte e mezza, quando le esplosioni deisembravano diminuire, hanno ammassato a mo’ di piramide numerosiper ottenere una grossa e rumorosa, sono rimastinell’onda d’urto, e sono così finiti in ospedale in gravi condizioni; ...

poliziadistato : Un saluto da Lucio e Ermes, pastore belga dei cinofili di Ancona Questa sera non dimenticatevi dei vostri amici a q… - Viminale : #Capodanno in #sicurezza: no ai #botti illegali per la tua incolumità e di chi festeggia con te la sera di… - enpaonlus : «Alzare il volume della tv e non lasciarli soli»: come proteggere gli animali dai botti di Capodanno - bortoluz_ : nel mio comune a ogni capodanno c'è un'ordinanza che vieta botti e fuochi d'artificio: ieri a mezzanotte i miei vic… - Loretta88197243 : Sempre peggio nemmeno una pandemia insegna qualcosa agli stupidi!????????Botti di Capodanno, ad Asti morto un 13enne co… -