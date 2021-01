Botti | 8 feriti tra Napoli e provincia | mai così pochi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono stati soltanto otto idaregistrati quest’anno tra, tre nel capoluogo e cinque nell’hinterland. Lo scorso anno erano stati 48. Nessuno è in pericolo di vita, sono tutti maggiorenni. Tra le segnalazioni raccolte dalla Questura partenopea in nottata c’è quella di un 30enne di Camposano (), feritosi a una mano mentre, intorno alle 4, raccoglieva in strada petardi inesplosi. Non è grave ma sarà denunciato per violazione del coprifuoco. Degli ottoregistrati tra, sei sono stati medicati e dimessi; restano ricoverati solo la donna di Mugnano raggiunta alla testa da un proiettile vagante e un uomo di 57 anni, al Vecchio Pellegrini diper lo sfacelo di una mano. Lo ...