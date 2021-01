Boom di visualizzazioni per lo spot di Tim cantato da Mina - VIDEO (Di venerdì 1 gennaio 2021) Boom di visualizzazioni per il nuovo spot di Tim cantato da Mina , dal titolo "Questa è TIM". In meno di 24 ore il VIDEO ha totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube e 17,5 su... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 1 gennaio 2021)diper il nuovodi Timda, dal titolo "Questa è TIM". In meno di 24 ore ilha totalizzato oltre 6 milioni disul canale YouTube e 17,5 su...

AnsaLombardia : Musica: boom visualizzazioni per spot Tim cantato da Mina. In onda ieri per la prima volta dopo il discorso del Pre… - MicPelli : Il ''caso'' de L'estetista Cinica: boom di incassi e visualizzazioni durante il lockdown - ILTOGNA1 : @LucaMarelli72 nn ammetti replica.X me hai frainteso. la juve fa audience..Lo sanno tv giornali.. Non capisco probl… - napoliforever89 : @AgoCannella @famigliasimpson @misterf_tweets @enrick81 @OltreTv @Tvottiano @Federic01996 @CIAfra73 @SfideTv… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom visualizzazioni Boom di visualizzazioni per lo spot di Tim cantato da Mina - VIDEO Gazzetta del Sud Boom di visualizzazioni per lo spot di Tim cantato da Mina - VIDEO

Boom di visualizzazioni per il nuovo spot di Tim cantato da Mina, dal titolo "Questa è TIM". In meno di 24 ore il video ha totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube e 17,5 su T ...

Musica: boom visualizzazioni per spot Tim cantato da Mina

(ANSA) - MILANO, 01 GEN - Boom di visualizzazioni per il nuovo spot di Tim cantato da Mina, dal titolo 'Questa è TIM'. In meno di 24 ore il video ha totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni sul ...

Boom di visualizzazioni per il nuovo spot di Tim cantato da Mina, dal titolo "Questa è TIM". In meno di 24 ore il video ha totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube e 17,5 su T ...(ANSA) - MILANO, 01 GEN - Boom di visualizzazioni per il nuovo spot di Tim cantato da Mina, dal titolo 'Questa è TIM'. In meno di 24 ore il video ha totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni sul ...