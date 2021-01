Bonus mobili 2021 news, soglia innalzata fino a 16mila euro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Torniamo a occuparci di Bonus mobili 2021, ovvero della preziosa possibilità di acquistare nel nuovo anno elementi di arredo per la casa (e non solo) risparmiando un bel po’. Tante sono le novità previste per questo incentivo che il Governo ha contemplato nella nuova Legge di Bilancio anche per i prossimi 12 mesi. La detrazione resterà del 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici ma sarà innalzato il tetto massimo previsto che passerà da 10mila a 16mila euro. Ecco tutte le novità sul Bonus mobili 2021 e come fare per richiederlo. Bonus mobili 2021 news: si può spendere fino a 16mila E’ questa la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 gennaio 2021) Torniamo a occuparci di, ovvero della preziosa possibilità di acquistare nel nuovo anno elementi di arredo per la casa (e non solo) risparmiando un bel po’. Tante sono le novità previste per questo incentivo che il Governo ha contemplato nella nuova Legge di Bilancio anche per i prossimi 12 mesi. La detrazione resterà del 50% delle spese documentate per l’acquisto die di elettrodomestici ma sarà innalzato il tetto massimo previsto che passerà da 10mila a. Ecco tutte le novità sule come fare per richiederlo.: si può spendereE’ questa la ...

ADM_assdemxmi : RT @sole24ore: Manovra, scatta oggi il bonus mobili potenziato fino a 16mila euro di spesa. Ecco come richiederlo - RobRe62 : RT @sole24ore:Manovra, scatta oggi il bonus mobili potenziato fino a 16mila euro di spesa. Ecco come richiederlo… - Predato74151882 : RT @sole24ore: Manovra, scatta oggi il bonus mobili potenziato fino a 16mila euro di spesa. Ecco come richiederlo - sole24ore : Manovra, scatta oggi il bonus mobili potenziato fino a 16mila euro di spesa. Ecco come richiederlo… - infoiteconomia : Bonus occhiali e bonus mobili: tutte le informazioni per ottenerli -