Bonifica siti abbandonati | il Governo stanzia oltre 12 milioni per la Campania

"Dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa stanziati 105 milioni di euro per la Bonifica dei siti abbandonati di questi 12.623.200,10 solo per la Campania. Ora toccherà alla Regione, soggetto attuatore indicare i siti da Bonificare agire in fretta" lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle. "Stiamo parlando di centinaia di siti in tutta Italia, luoghi abbandonati e inquinati, discariche, vecchie fabbriche abbandonate, dove non si è mai trovato un responsabile che li Bonificasse, perché formalmente non sono né di competenza statale, né regionale" spiegano gli esponenti del Movimento 5 Stelle. "Luoghi che inquinano e stanno lí a volte da decine di anni.

“Dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa stanziati 105 milioni di euro per la bonifica dei siti abbandonati di questi 12.623.200,10 solo per la Campania. Ora toccherà alla Regione, soggetto attuatore ...

