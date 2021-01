Bomba Gossip per Tommaso Zorzi | flirt con il cantante Luca Vismara

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Fine anno, momento di bilanci e confessioni. Anche nella Casa del Grande Fratello VIP dove la serata di festa per salutare questo 2020 maledetto, ha tirato fuori anche una rivelazione inaspettata da nientemeno che. Pare infatti che vi sia stato un presuntotra undi Amici di Maria De Filippi e l’influencer. E’ stato lo stesso ex partecipante di Amici di Maria,, noto al pubblico anche per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, a svelare il retroscena inaspettato. Ovviamentene è ancora completamente ignaro. L’ex, infatti, durante la diretta social di fine anno di “Ciao 2020, io esco…“, è stato intervistato da Soleil Sorge, che l’ha interrogato ...