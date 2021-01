Bollettino oggi 1 gennaio: contagi, morti e guariti regione per regione (Di venerdì 1 gennaio 2021) E’ stato reso noto il consueto Bollettino di venerdì 1 gennaio 2021 con i dati aggiornati per quanto riguarda l’emergenza coronavirus in Italia. Anche nel primo giorno del nuovo anno arrivano i dati del monitoraggio del Ministero della Salute in accordo con l’Istituto Superiore di Sanità: i numeri fanno come sempre riferimento alle ultime ventiquattr’ore e annoverano nuovi contagi, morti, guariti e tamponi processati in ogni regione. oggi si registrano 22.211 nuovi contagi, 462 morti, 16.877 guariti, 157.524 tamponi, 2553 (-2) ricoverati in terapia intensiva, 25375 (-329) ricoverati negli altri reparti. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI regione PER ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) E’ stato reso noto il consuetodi venerdì 12021 con i dati aggiornati per quanto riguarda l’emergenza coronavirus in Italia. Anche nel primo giorno del nuovo anno arrivano i dati del monitoraggio del Ministero della Salute in accordo con l’Istituto Superiore di Sanità: i numeri fanno come sempre riferimento alle ultime ventiquattr’ore e annoverano nuovie tamponi processati in ognisi registrano 22.211 nuovi, 462, 16.877, 157.524 tamponi, 2553 (-2) ricoverati in terapia intensiva, 25375 (-329) ricoverati negli altri reparti. ILE I NUMERI ODIERNIPER ...

