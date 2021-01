Bollettino coronavirus, il 2021 si apre con altri 10 decessi e quasi 200 positivi al molecolare (Di sabato 2 gennaio 2021) Il primo Bollettino contagi da coronavirus del 2021 si apre con altri 10 decessi in Trentino. I dati vengono elaborati quotidianamente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e trasmessi dalla ... Leggi su trentotoday (Di sabato 2 gennaio 2021) Il primocontagi dadelsicon10in Trentino. I dati vengono elaborati quotidianamente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e trasmessi dalla ...

Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - Adnkronos : #Coronavirus #Italia, 22.211 contagi e 462 morti: bollettino - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 gennaio: 22.211 casi e 462 morti - zazoomblog : Coronavirus il bollettino di oggi 1 gennaio: 22.211 nuovi casi e 462 morti - #Coronavirus #bollettino #gennaio: - kittesencul : @orsi_massimo @FarAlessandro @Moonlightshad1 Beh, in Sicilia prima di giugno il virus non circolava, se non per cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus Coronavirus 1 gennaio 2021. Bollettino Covid di oggi: dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Covid oggi Marche, bollettino coronavirus del 1° gennaio. Adottato il piano vaccinale

Sale l'incidenza percentuale tra nuovi casi e tamponi effettuati: nelle ultime 24 ore arriva al 21,9% contro il 19,3% del giorno precedente. La mappa provincia per provincia ...

Covid, 22.211 nuovi casi. Tasso di positività al 14,1%

ROMA (ITALPRESS) - In calo i nuovi casi di coronavirus in Italia ma risale il tasso di positività. Sono 22.211 i nuovi positivi, in meno rispetto ai ...

