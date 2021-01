Bloccare uno starnuto: ecco perchè fa male ed è pericoloso (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alessandro Nunziati È capitato a tutti nella vita di trovarsi in situazioni piuttosto impegnative e formali e avvertire l’impulso irrefrenabile di starnutire. Durante una riunione di lavoro, mentre si sta cenando a lume di candela oppure nel bel mezzo di una cerimonia, il naso inizia a prudere e l’imbarazzo cresce a dismisura. Sembra infatti poco educato infastidire il prossimo con un simile gesto rumoroso… Per evitare gli effetti indesiderati, alcune persone cercano in tutti i modi di reprimere lo starnuto: premono sul labbro superiore, chiudono le narici con la mano, trattengono il respiro per qualche secondo. La domanda però sorge quasi in automatico: perché inibire un riflesso spontaneo del nostro organismo? Le tecniche di inibizione fanno bene alla salute? Studi scientifici dimostrano che Bloccare gli starnuti è nocivo e può portare a conseguenze ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alessandro Nunziati È capitato a tutti nella vita di trovarsi in situazioni piuttosto impegnative e formali e avvertire l’impulso irrefrenabile di starnutire. Durante una riunione di lavoro, mentre si sta cenando a lume di candela oppure nel bel mezzo di una cerimonia, il naso inizia a prudere e l’imbarazzo cresce a dismisura. Sembra infatti poco educato infastidire il prossimo con un simile gesto rumoroso… Per evitare gli effetti indesiderati, alcune persone cercano in tutti i modi di reprimere lo: premono sul labbro superiore, chiudono le narici con la mano, trattengono il respiro per qualche secondo. La domanda però sorge quasi in automatico: perché inibire un riflesso spontaneo del nostro organismo? Le tecniche di inibizione fanno bene alla salute? Studi scientifici dimostrano chegli starnuti è nocivo e può portare a conseguenze ...

Ultime Notizie dalla rete : Bloccare uno Bloccare uno starnuto: ecco perchè fa male ed è pericoloso Impronta Unika Due motori di F1 messi a confronto a quasi 50 anni di distanza l’uno dall’altro

Matt Grant pubblica un tweet in cui mostra le differenze fra due motori di F1 a quasi 50 anni di distanza l'uno dall'altro.

Dal Pil alla geografia, ecco i 10 ostacoli che bloccano il decollo di Alitalia

L’Italia è il quinto mercato europeo e una delle principali destinazioni turistiche nel mondo. Ma la sua compagnia aerea di riferimento è sempre in crisi, mentre le altre sono piccole. Ecco perché ...

