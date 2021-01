BioNtech, cofondatore lancia l’allarme: “Il nostro vaccino non basta” (Di venerdì 1 gennaio 2021) U?ur ?ahin, cofondatore della startup tedesca BioNtech, che ha realizzato con Pfizer il vaccino anticovid denuncia la mancanza di altri vaccini, perchè senza rinforzi è impossibile “coprire il buco”.Il vaccino si basa sulla “memoria immunologica” che consente all’organismo di riconoscere l’agente estraneo e fornire una risposta veloce (fonte pixabey)Altre fabbriche non sono pronte per produrre il vaccinoLa sola tedesca BioNtech e l’americana Pfizer, non possono da sole coprire il fabbisogno dei vaccini e ?ahin, cofondatore della prima insieme alla moglie, Özlem Türeci, richiede al più presto l’arrivo di altri vaccini. In un’intervista al settimanale tedesco Spiegel, Sahin non ha nascosto la sua preoccupazione. “Stiamo cercando nuovi partner che producano per noi ma ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 1 gennaio 2021) U?ur ?ahin,della startup tedesca, che ha realizzato con Pfizer ilanticovid denuncia la mancanza di altri vaccini, perchè senza rinforzi è impossibile “coprire il buco”.Ilsi basa sulla “memoria immunologica” che consente all’organismo di riconoscere l’agente estraneo e fornire una risposta veloce (fonte pixabey)Altre fabbriche non sono pronte per produrre ilLa sola tedescae l’americana Pfizer, non possono da sole coprire il fabbisogno dei vaccini e ?ahin,della prima insieme alla moglie, Özlem Türeci, richiede al più presto l’arrivo di altri vaccini. In un’intervista al settimanale tedesco Spiegel, Sahin non ha nascosto la sua preoccupazione. “Stiamo cercando nuovi partner che producano per noi ma ...

GianluPower : 'Il vax Pfizer è stato progettato in poche ore, dice il cofondatore di BioNTech' - paolovarsi1 : 'Il vax Pfizer è stato progettato in poche ore, dice il cofondatore di BioNTech' - smf_dc : RT @MaurizioBlondet: “Il vax Pfizer è stato progettato in poche ore, dice il cofondatore di BioNTech” - Paolo90777 : RT @MaurizioBlondet: “Il vax Pfizer è stato progettato in poche ore, dice il cofondatore di BioNTech” -