Biathlon | quando ricomincia la Coppa del Mondo? Programma | orari | tv | calendario Oberhof

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Signore e signori il 2021 è arrivato e ladelè pronta per tornare in scena per un altro duplice appuntamento nel tradizionale scenario di(Germania), sede della quinta tappa e della sesta tappa. Atleti e Atlete, infatti, si ritroveranno sulle nevi tedesche in uno degli appuntamenti tradizionali della CdM. Dall’8 al 10 gennaio i concorrenti si daranno battaglia su sci stretti e con fucili in spalla per centrare più bersagli possibili ed essere veloci. A dare il via alle danze saranno le donne con la 7.5 km sprint alle ore 11.30 dell’8 gennaio, a cui seguirà nella stessa giornata (ore 14.15) il medesimo format maschile. Il 9, poi, sarà la volta dei due inseguimenti: le ragazze incominceranno alle 12.45, mentre gli uomini gareggeranno dalle 14.45. A completare il quadro il 10 con la mixed relay alle 11.30 e la single ...