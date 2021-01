Benevento, gioia al “San Pio”: è Nina la prima nata del 2021 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel reparto di ginecologia dell’Ospedale “San Pio” la prima nascita di questo 2021 è una femminuccia. Nina il nome che le è stato scelto, e sta bene come la mamma. Pesa 4 chili e 525 grammi ed è lunga 54 centimetri. Nina è la primogenita di una famiglia residente a Montesarchio, figlia di mamma Mariangela Rame di 29 anni, e di papà Andrea Perrone. Ad assistere al parto è stata l’equipe del reparto composta dalle ginecologhe Antonella Zoccolillo e Mariangela Massaro, e dalla neonatologa Lidia Grappone, con gli ostetrici Ciro Tancredi e Giovanna Leparulo. L’infermiera di turno Pasqualina Di Pietro e Gerarda Pandolfo l’infermiera pediatrica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel reparto di ginecologia dell’Ospedale “San Pio” lanascita di questoè una femminuccia.il nome che le è stato scelto, e sta bene come la mamma. Pesa 4 chili e 525 grammi ed è lunga 54 centimetri.è la primogenita di una famiglia residente a Montesarchio, figlia di mamma Mariangela Rame di 29 anni, e di papà Andrea Perrone. Ad assistere al parto è stata l’equipe del reparto composta dalle ginecologhe Antonella Zoccolillo e Mariangela Massaro, e dalla neonatologa Lidia Grappone, con gli ostetrici Ciro Tancredi e Giovanna Leparulo. L’infermiera di turno Pasqualina Di Pietro e Gerarda Pandolfo l’infermiera pediatrica. L'articolo proviene da Ante24.it.

