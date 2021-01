Beautiful anticipazioni | cosa succederà dopo Capodanno 2021?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 1 gennaio 2021)ci aspetta con le prossime puntate di? Lo scopriamo con lee con le news che arrivano direttamente dalle puntate americane della soap di Canale 5. Come sapretee Una vita, le due soap in onda nel pomeriggio di Mediaset, si fermano perquindi non andrà in onda nè il 31 dicembre nè il primo gennaio. Si torna invece regolarmente in onda il 2 gennaio con i nuovi episodi della soap americana e i colpi di scena non mancheranno.negli episodi in onda a gennaio? Ci sarà una nuova storia d’amore tra Shauna e Ridge che sembrano essere sempre più vicini? Eaccadrà tra Thomas e Zoe, i due alla fine decideranno davvero di ...