Basket, NBA 2020-2021: i risultati della notte. Vincono i Pelicans di Melli, Philadelphia domina con Orlando, successi di Houston e Toronto (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono sette le partite che hanno chiuso il 2020 della NBA. Capodanno felice per Niccolò Melli, visto che i suoi New Orleans Pelicans hanno vinto nettamente in casa degli Oklahoma City Thunder per 113-80. Un match che ha visto la squadra di Stan Van Gundy sempre avanti nel punteggio, con l’allungo decisivo in un ultimo quarto chiuso 28-7. Brandon Ingram firma 20 punti, ma ottima la partita anche di Lonzo Ball (16 punti, 9 assist e 8 rimbalzi), mentre Melli ha messo a referto 5 punti, 3 assist e 2 rimbalzi in 16 minuti di gioco. Cadono per la prima volta in questa stagione gli Orlando Magic e lo fanno in casa contro i Philadelphia 76ers. Dominio assoluto dei Sixers, che avevano già ipotecato la vittoria all’intervallo (75-40). Joel Embiid è il solito trascinatore con 21 ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono sette le partite che hanno chiuso ilNBA. Capodanno felice per Niccolò, visto che i suoi New Orleanshanno vinto nettamente in casa degli Oklahoma City Thunder per 113-80. Un match che ha visto la squadra di Stan Van Gundy sempre avanti nel punteggio, con l’allungo decisivo in un ultimo quarto chiuso 28-7. Brandon Ingram firma 20 punti, ma ottima la partita anche di Lonzo Ball (16 punti, 9 assist e 8 rimbalzi), mentreha messo a referto 5 punti, 3 assist e 2 rimbalzi in 16 minuti di gioco. Cadono per la prima volta in questa stagione gliMagic e lo fanno in casa contro i76ers. Dominio assoluto dei Sixers, che avevano già ipotecato la vittoria all’intervallo (75-40). Joel Embiid è il solito trascinatore con 21 ...

