Basilicata: petizione per il Garante per l’Infanzia (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lanciata petizione per ripristinare il Garante per l’Infanzia in Basilicata dopo l’eliminazione della figura con una legge votata dalla maggioranza Ripristinare immediatamente la figura del Garante per l’Infanzia e l’adolescenza in Basilicata eliminato con una legge votata dalla maggioranza di centro destra a trazione Lega. È quanto chiede il consigliere regionale di Italia Viva, Luca Braia, che ha… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lanciataper ripristinare ilperindopo l’eliminazione della figura con una legge votata dalla maggioranza Ripristinare immediatamente la figura delpere l’adolescenza ineliminato con una legge votata dalla maggioranza di centro destra a trazione Lega. È quanto chiede il consigliere regionale di Italia Viva, Luca Braia, che ha… L'articolo Corriere Nazionale.

VISCONTIMARINA : RT @VISCONTIMARINA: Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella: Fermiamo i pozzi di petrolio in Basilicata - Firma la petizione!… - VISCONTIMARINA : Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella: Fermiamo i pozzi di petrolio in Basilicata - Firma la petizi… - Agricolturabio1 : RT @AntonioSassone7: Il modus operandi è sempre lo stesso agiscono nell'ombra per tagliare diritti fondamentali!! Vito Bardi: RIPRISTINARE… - AntonioSassone7 : Il modus operandi è sempre lo stesso agiscono nell'ombra per tagliare diritti fondamentali!! Vito Bardi: RIPRISTINA… - ermes22 : Ho firmato: l'infanzia va protetta! Vito Bardi: RIPRISTINARE IMMEDIATAMENTE IL GARANTE DELL'INFANZIA IN BASILICATA… -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata petizione Basilicata: petizione per il Garante per l’Infanzia Corriere Nazionale Basilicata: petizione per il Garante per l’Infanzia

Lanciata petizione per ripristinare il Garante per l’infanzia in Basilicata dopo l’eliminazione della figura con una legge votata dalla maggioranza Ripristinare immediatamente la figura del Garante ...

Recovery Fund, Tansi: «Al Sud devono arrivare 140 miliardi e non 77 come dice il M5s»

Il leader di Tesoro Calabria spiega che la ripartizione dei fondi deve tener conto oltre che dell'indice di popolazione anche di disoccupazione e reddito pro capite. E si candida a portare avanti la « ...