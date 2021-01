Bambini della primaria fanno lezione nei container da oltre un anno. Il sindaco di Anguillara (Roma): “Situazione inaccettabile” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Da oltre un anno circa 400 Bambini della scuola primaria di Anguillara, 32 chilometri dalla Capitale, fanno scuola nei container. Nel Comune che si affaccia sul lago di Bracciano non c’è stato alcun terremoto, nessun allagamento ma a decidere che le 16 classi avrebbero dovuto abbandonare il vecchio edificio di via Verdi è stata una perizia fatta all’epoca della precedente amministrazione. Le verifiche di vulnerabilità sismica e strutturali dell’istituto hanno dichiarato inagibile la struttura. Da lì la scelta dei container, che costano quasi 800mila euro l’anno e hanno avuto pure parecchi problemi: infiltrazioni d’acqua, scarafaggi e altre carenze. Ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dauncirca 400scuoladi, 32 chilometri dalla Capitale,scuola nei. Nel Comune che si affaccia sul lago di Bracciano non c’è stato alcun terremoto, nessun allagamento ma a decidere che le 16 classi avrebbero dovuto abbandonare il vecchio edificio di via Verdi è stata una perizia fatta all’epocaprecedente amministrazione. Le verifiche di vulnerabilità sismica e strutturali dell’istituto hdichiarato inagibile la struttura. Da lì la scelta dei, che costano quasi 800mila euro l’e havuto pure parecchi problemi: infiltrazioni d’acqua, scarafaggi e altre carenze. Ora ...

