Baiocco | “Tacopina occupati del Catania ma anche delle giovanili”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Davideex centrocampista tra le altre di Perugia e Juventus, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per parlare della stagione deldove ha giocato per anni collezionando 122 presenze.Che campionato è stato fin qui per ilnonostante le difficoltà extra campo di questa estate?"Ilsul campo ha risposto bene, sta andando molto bene. I numeri sono importanti, un po' influisce la situazione esterna ma chi ha iniziato questo campionato sa che ha cominciato con la matricola salva. I problemi ci sono stati prima, ovvero lo scorso anno. Il cammino fino ad ora può essere considerato positivo".C'è stato il rischio di vedere scomparire ile dover ripartire come ha fatto il Palermo lo scorso anno?"Succede al 97%squadre in Italia, manca un sistema che ...