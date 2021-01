Avellino, domani la ripresa degli allenamenti e il summit di mercato (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – È fissata per domani la ripresa degli allenamenti al Partenio-Lombardi per la truppa di Piero Braglia. L’Avellino, dopo l’ultima vittoria del 2020 con la Vibonese, dovrà affrontare le ultime due gare del girone d’andata. Il 9 gennaio (ore 17.30) sarà sfida al “Bonolis” con il Teramo e il 16 (ore 17.30) l’ultima sfida casalinga del girone d’andata contro la Cavese. Due gare spartiacque dopo la chiusura dell’anno solare al terzo posto in classifica a quota 27 punti. Alla ripresa saranno da verificare le condizioni di Alberto De Francesco. Il centrocampista dei lupi ha chiuso anzitempo l’anno solare dopo aver rimediato uno stiramento al flessore della coscia destra dopo la gara contro la Virtus Francavilla. La ripresa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– È fissata perlaal Partenio-Lombardi per la truppa di Piero Braglia. L’, dopo l’ultima vittoria del 2020 con la Vibonese, dovrà affrontare le ultime due gare del girone d’andata. Il 9 gennaio (ore 17.30) sarà sfida al “Bonolis” con il Teramo e il 16 (ore 17.30) l’ultima sfida casalinga del girone d’andata contro la Cavese. Due gare spartiacque dopo la chiusura dell’anno solare al terzo posto in classifica a quota 27 punti. Allasaranno da verificare le condizioni di Alberto De Francesco. Il centrocampista dei lupi ha chiuso anzitempo l’anno solare dopo aver rimediato uno stiramento al flessore della coscia destra dopo la gara contro la Virtus Francavilla. La...

gadmeischia : Per il 'V-Day', il via alla campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) in programma domani, sono state attivate sette pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino domani Calciomercato, su il sipario. Il punto in casa Avellino Ottopagine Meteo Avellino: maltempo venerdì, forte maltempo nel weekend

VACCINO ANTI-COVID, IN CALABRIA ARRIVATE PIÙ DI 15MILA DOSI: DOMANI RIPARTE LA SOMMINISTRAZIONE

Nelle settimane del 4, dell’11, del 18 e del 25 gennaio arriveranno le ulteriori dosi di vaccino previste». A partire da domani, inizieranno le somministrazioni nelle aziende sanitarie e ospedaliere d ...

