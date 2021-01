Auto: Francia, in 2020 vendute oltre 243 mila ibride, quota sale al 15,8% (Di venerdì 1 gennaio 2021) Parigi, 1 gen. (Adnkronos) – Nel 2020 sono state vendute in Francia oltre 243.651 Auto ibride, quasi il doppio rispetto al 2019 (125.436). La quota sale così dal 5,7% al 15,8%. E’ quanto emerge dai dati del Ccfa, il comitato dei costruttori di Auto francesi. Crescono anche le Auto elettriche: nel 2020 sono state vendute 110.912 Auto nuove elettriche contro 42.764 nel 2019. La quota sale così dall’1,9% al 6,7%. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Parigi, 1 gen. (Adnkronos) – Nelsono statein243.651, quasi il doppio rispetto al 2019 (125.436). Lacosì dal 5,7% al 15,8%. E’ quanto emerge dai dati del Ccfa, il comitato dei costruttori difrancesi. Crescono anche leelettriche: nelsono state110.912nuove elettriche contro 42.764 nel 2019. Lacosì dall’1,9% al 6,7%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

