Australia, inno nazionale cambiato: adesso è più "inclusivo" per gli aborigeni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Canberra, 1 gen – L'Australia decide di omaggiare con una nuova versione dell'inno nazionale anche gli aborigeni: con il 2021 si inaugurano anche nuove parole del testo. L'inno Advance Australia Fair L'inno Australiano si chiama Advance Australia Fair, ed è stato "migliorato" per far sì che anche le comunità di aborigeni si sentano incluse. Lo ha annunciato il primo ministro Scott Morrison giovedì tardi, poche ore prima dello scattare del 2021. La strofa incriminata recitava: "Tutti gli Australiani ci rallegriamo, perché siamo giovani e liberi". Ora la frase terminerà con "uniti e liberi". "L'Australia come nazione moderna può essere relativamente giovane, ma la storia del nostro Paese ...

