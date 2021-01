Ascolti tv giovedì 31 dicembre: Discorso Mattarella, L'anno che verrà, Grande Fratello Vip, Masterchef 10 (Di venerdì 1 gennaio 2021) ...3 Tg Regione alle 19.35 ha informato 3.345.000 spettatori pari al 15.6%, mentre Blob registra 1.210.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete 4 Tempesta d'Amore ottiene 757.000 spettatori (3.4%). Su La7 ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 gennaio 2021) ...3 Tg Regione alle 19.35 ha informato 3.345.000 spettatori pari al 15.6%, mentre Blob registra 1.210.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete 4 Tempesta d'Amore ottiene 757.000 spettatori (3.4%). Su La7 ...

davidemaggio : Ascolti TV | Giovedì 31 dicembre 2020· Trionfo per L’Anno che Verrà (33.9%), flop per il Capodanno del GF Vip (12… - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 31 dicembre: Discorso Mattarella Lanno che verrà Grande Fratello Vip Masterchef 10 - #Ascolti… - fabrydami : Si chiude un altro anno tv con ascolti disastrosi per Mediaset. - infoitcultura : Ascolti tv giovedì 31 dicembre, trionfo di Amadeus su Rai1 con L'Anno che verrà: oltre 8 milioni di spettatori - MrKountsby : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Giovedì 31 dicembre 2020· Trionfo per L’Anno che Verrà (33.9%), flop per il Capodanno del GF Vip (12.9%).… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì Podcast, sempre più ascolti e sempre più lunghi (soprattutto fra i più giovani): i dati Nielsen 2019 Corriere della Sera