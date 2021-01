Ascolti TV | Giovedì 31 dicembre 2020

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Morandi e Amadeus - L'Anno che Verrà Nella serata di ieri,31, su Rai1 L’Anno che Verrà ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip – Happy New Year ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Indipendence Day ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 il Festival del Circo di Montecarlo è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 What Women Want – Quello che le donne vogliono totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live – Speciale Capodannoha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Cirque du Soleil segna .000 spettatori (%). Sul Nove La maschera di ferro è seguito da .000 spettatori con il %. Access Prime ...