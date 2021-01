Ascolti Capodanno, ecco quanto ha fatto la puntata speciale del Grande Fratello Vip (Di venerdì 1 gennaio 2021) Come sono stati gli Ascolti di Capodanno? Ieri sera il concerto L’Anno Che Verrà su Rai Uno ha fatto 6.608.000 e 28,07% di share nell’anteprima e 8.152.000 telespettatori e 33,95% di share durante lo show. Il Grande Fratello Vip, speciale Capodanno ha invece totalizzato 2.899.000 telespettatori, pari ad uno share del 12,94%. Questa puntata, ovviamente, non farà parte per la media share del reality. Grande Fratello Vip 5 Ascolti 1^ puntata: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% di share 2^ puntata: 2.440.000 spettatori pari al 14,77% di share 3^ puntata: 3.000.000 spettatori pari a 18,10% di share 4^ puntata: 2.877.000 spettatori pari al ... Leggi su biccy (Di venerdì 1 gennaio 2021) Come sono stati glidi? Ieri sera il concerto L’Anno Che Verrà su Rai Uno ha6.608.000 e 28,07% di share nell’anteprima e 8.152.000 telespettatori e 33,95% di share durante lo show. IlVip,ha invece totalizzato 2.899.000 telespettatori, pari ad uno share del 12,94%. Questa, ovviamente, non farà parte per la media share del reality.Vip 51^: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% di share 2^: 2.440.000 spettatori pari al 14,77% di share 3^: 3.000.000 spettatori pari a 18,10% di share 4^: 2.877.000 spettatori pari al ...

davidemaggio : Ascolti TV | Giovedì 31 dicembre 2020· Trionfo per L’Anno che Verrà (33.9%), flop per il Capodanno del GF Vip (12… - obvae_ : RT @xattorneyx: Sto ridendo perché gridate al Flop di mediaset che ha avuto solo il 12% degli ascolti. Ragazzi state parlando di mediaset V… - BITCHYFit : Ascolti Capodanno, ecco quanto ha fatto la puntata speciale del Grande Fratello Vip - Thinkthanks3 : #BottiDiCapodanno e botte di Capodanno - roeswvood : @Renia16246818 @cumdivido non sono penosi.. gli ascolti sono molto buoni, ieri era capodanno. é stato un flop, ma l… -