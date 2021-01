Anticipazioni americane Beautiful | Steffy tradisce il segreto?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Si complica sempre di più la vita die Liam nelle puntatedie questo da quando i due hanno fatto l’amore. Lo Spencer era finito nel letto dell’ex moglie credendo in un tradimento di Hope. Quest’ultima invece era innocente e tutto è successo ancora a causa di Thomas e della su ossessione malata per la Logan. Liam si era subito pentito e con la Forrester avevano deciso di tenere nascosto tutto. Ora però, proprio la figlia di Ridge, inizia a sentire il peso del senso di colpa e far venire a galla l’adulterio. Trame: il tradimento di Liam Liam avvicinandosi alla casa di Thomas, vede il Forrester in atteggiamenti equivoci con Hope. Lo Spencer ignora che non si trattava di sua moglie, ma del manichino con le sue sembianze che il figlio di Ridge venera come se ...