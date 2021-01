“Andreotti – Diario privato”. Il documentario per il ciclo ‘Nove racconta’ in onda sabato 2 gennaio alle 21:25 sul Nove (Di venerdì 1 gennaio 2021) Giulio Andreotti aveva l’abitudine di conservare ogni foto, ogni documento, ogni lettera, ogni appunto. Quella di “archivista di sé stesso” era come una vita parallela. Per il ciclo targato Nove Racconta Giulio Andreotti è al centro non di una biografia ma di un racconto originale della vita politica e privata, attraverso l’ascolto dei suoi scritti, la visione delle sue foto pubbliche e personali, e le interviste a testimoni dell’epoca. La voce di Vinicio Marchioni ripercorre la sua vita e la racconta in prima persona, accompagnata dalle testimonianze dei familiari che ne hanno conosciuto la dimensione privata, e dalle personalità che lo hanno incontrato e che svelano i retroscena della sua figura pubblica. Ne scaturisce il ritratto inedito di un uomo curioso, timido, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Giulioaveva l’abitudine di conservare ogni foto, ogni documento, ogni lettera, ogni appunto. Quella di “archivista di sé stesso” era come una vita parla. Per iltargatoRacconta Giulioè al centro non di una biografia ma di un racconto originale della vita politica e privata, attraverso l’ascolto dei suoi scritti, la visione delle sue foto pubbliche e personali, e le interviste a testimoni dell’epoca. La voce di Vinicio Marchioni ripercorre la sua vita e la racconta in prima persona, accompagnata dtestimonianze dei familiari che ne hanno conosciuto la dimensione privata, e dpersonalità che lo hanno incontrato e che svelano i retroscena della sua figura pubblica. Ne scaturisce il ritratto inedito di un uomo curioso, timido, ...

kiara86769608 : RT @ilfattovideo: “Andreotti – Diario privato”. Il documentario per il ciclo ‘Nove racconta’ in onda sabato 2 gennaio alle 21:25 sul Nove h… - ilfattovideo : “Andreotti – Diario privato”. Il documentario per il ciclo ‘Nove racconta’ in onda sabato 2 gennaio alle 21:25 sul… - clikservernet : “Andreotti – Diario privato”. Il documentario per il ciclo ‘Nove racconta’ in onda sabato 2 gennaio alle 21:25 sul … - Noovyis : (“Andreotti – Diario privato”. Il documentario per il ciclo ‘Nove racconta’ in onda sabato 2 gennaio alle 21:25 sul… - LaPresse_news : Andreotti – Diario Privato: domani in prima serata sul @nove una nuova produzione LaPresse #lapresse -

Ultime Notizie dalla rete : Andreotti Diario “Andreotti – Diario privato”. Il documentario per il ciclo ‘Nove racconta’ in… Il Fatto Quotidiano Andreotti – Diario Privato: domani sul Nove una nuova produzione LaPresse

Un racconto originale della vita del politico attraverso l’ascolto dei suoi scritti, la visione delle sue foto anche personali e le interviste a testimoni dell’epoca ...

Libri, A. D’Angelo racconta ‘Andreotti, la Chiesa e la solidarietà nazionale’

I rapporti con la Chiesa e il suo atteggiamento nei confronti del Pci in una delle stagioni più travagliate della Repubblica: sono i temi al centro del volume “Andreotti, la chiesa e la ‘solidarietà n ...

Un racconto originale della vita del politico attraverso l’ascolto dei suoi scritti, la visione delle sue foto anche personali e le interviste a testimoni dell’epoca ...I rapporti con la Chiesa e il suo atteggiamento nei confronti del Pci in una delle stagioni più travagliate della Repubblica: sono i temi al centro del volume “Andreotti, la chiesa e la ‘solidarietà n ...