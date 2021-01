Ancora bombardieri americani nel Golfo

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Mercoledì 30 dicembre, per la seconda volta questo mese, gli Stati Uniti hanno inviatostrategici nelPersico con un lungo volo dalla loro base di Minot, in North Dakota. I due B-52H hanno volato senza scalo in una missione effettuata in risposta ai segnali che lascerebbero presagire che l’Iran potrebbe pianificare attacchi contro InsideOver.