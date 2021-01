Amadeus asfalta Signorini | amaro risveglio per Mediaset

Leggi su chenews

(Di venerdì 1 gennaio 2021)o Alfonso, chi ha convinto di più il pubblico nella notte di Capodanno? Una battaglia all’ultimo ascolto, ecco cosa è successo. Alfonso, chi ha avuto la meglio la sera del 31 dicembre 2020?ha schierato L’Anno che verrà, in una veste totalmente diversa rispetto al passato, con grandi ospiti d’eccezione da Raf a Gianni Morandi. Su Canale 5 Alfonsogli ha dato battaglia con una puntata speciale del Grande Fratello Vip 5, senza nomination ma con tanta musica e spettacolo. È tornato anche Fausto Leali, dopo la squalifica ha fatto ritorno nella casa per cantare insieme ai suoi vecchi compagni di avventura. LEGGI ANCHE>>>, perché nessuno ha mai visto la sua ex moglie? LEGGI ...