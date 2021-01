Allerta meteo in Campania, a Napoli chiusi parchi e cimiteri il 2 gennaio (Di venerdì 1 gennaio 2021) commenta Ansa Il Comune di Napoli ha disposto con apposita ordinanza la chiusura dei parchi e dei cimiteri cittadini per la giornata di sabato 2 gennaio 2021. La decisione è stata presa a seguito dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 gennaio 2021) commenta Ansa Il Comune diha disposto con apposita ordinanza la chiusura deie deicittadini per la giornata di sabato 22021. La decisione è stata presa a seguito dell'...

DPCgov : ??? Temporali e venti di burrasca al sud domani, sabato #2gennaio #protezionecivile Leggi l'avviso meteo ??… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, venerdì #1gennaio, in sei regioni ?? Consulta il bollettino #protezionecivile #31dicembre… - ArpaPiemonte : Allerta gialla per peggioramento delle condizioni meteo, con neve fino a bassa quota il 1 gennaio, in rialzo il 2 g… - CinqueRighe : Regione; Protezione civile Ancora allerta meteo - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Napoli, allerta meteo dalle ore 22:00 di venerdì 1 e fino alle ore 22:00 di sabato 2 gennaio 2021, i parchi… -