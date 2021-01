Alessia Ventura incinta, mamma a 40 anni: lo scatto che ha emozionato il web (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alessia Ventura è mamma a 40 anni, la prima buona notizia di questo 2021 è arrivata proprio da una delle showgirl più amate d’Italia. Alessia VenturaAd agosto 2019 Alessia Ventura ha presentato sui social il suo nuovo fidanzato, l’ex portiere Gabriele Schembari. Sull’uomo non si conoscono molte informazioni, fatto sta che da circa un anno e mezzo fa battere il cuore alla bella showgirl. Un annuncio del tutto inaspettato quello della Ventura, che ha sorpreso i fan con la lieta notizia in questo giorno di festa postando un tenero scatto per rendere tutti partecipi della sua gravidanza. LEGGI ANCHE>>>Mamme nel 2021, quali vip partoriranno nel nuovo anno? LEGGI ANCHE>>>Temptation Island ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 gennaio 2021)a 40, la prima buona notizia di questo 2021 è arrivata proprio da una delle showgirl più amate d’Italia.Ad agosto 2019ha presentato sui social il suo nuovo fidanzato, l’ex portiere Gabriele Schembari. Sull’uomo non si conoscono molte informazioni, fatto sta che da circa un anno e mezzo fa battere il cuore alla bella showgirl. Un annuncio del tutto inaspettato quello della, che ha sorpreso i fan con la lieta notizia in questo giorno di festa postando un teneroper rendere tutti partecipi della sua gravidanza. LEGGI ANCHE>>>Mamme nel 2021, quali vip partoriranno nel nuovo anno? LEGGI ANCHE>>>Temptation Island ...

Domenico1oo777 : @ventura_alessia Auguri di cuore per uno splendido Anno Nuovo 2021 a te splendida Alessia e famiglia!ti auguro ogni… - franco_sala : @heidialive ascolta ti ho guardata bene meglio le amiche Michell Unzingher, Valeria Marini e Alessia Marcuzzi , e p… - Domenico1oo777 : @ventura_alessia Auguri di cuore per uno splendido Natale a te splendida e bellissima Alessia ed all tua bellissima… - pasqualepontici : @ventura_alessia tantissimi auguri di buon natale Alessia kisss -

