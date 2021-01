Alaves-Atletico Madrid: formazioni, quote, pronostici. La capolista impegnata a Mendizorroza (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’Atletico Madrid ha chiuso il 2020 come meglio non poteva: un’altra vittoria “sporca”, un 1-0 al Getafe targato Suarez per consolidare il primato e addirittura rafforzarlo, visto che il Real Madrid e il Barcellona, ammesso che i blaugrana possano ancora lottare per il titolo, hanno entrambe pareggiato e quindi perso due punti dalla squadra di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’ha chiuso il 2020 come meglio non poteva: un’altra vittoria “sporca”, un 1-0 al Getafe targato Suarez per consolidare il primato e addirittura rafforzarlo, visto che il Reale il Barcellona, ammesso che i blaugrana possano ancora lottare per il titolo, hanno entrambe pareggiato e quindi perso due punti dalla squadra di InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Alaves-Atletico Madrid: formazioni, quote, pronostici. La capolista - calciodangolo_ : ???#BetisSiviglia derby cittadino, l'#Atletico sul campo dell'#Alaves, il #Barcellona in trasferta per ripartire. Tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Alaves Atletico Liga 2020/21, il programma della 17^ giornata: spicca il derby di Siviglia Calcio d'Angolo Estero: il programma del weekend, in Premier c’è Chelsea-City

PREMIER LEAGUE – La Premier League torna in campo per il primo turno del nuovo anno che coincide con la 17.ma giornata di campionato. Il Liverpool capolista con 33 punti è reduce da due pareggi consec ...

Liga 2020/21, il programma della 17^ giornata: spicca il derby di Siviglia

Come arrivano le squadre, orario e dove vedere le partite della 17^ giornata della Liga: il Betis ospita i cugini del Siviglia Inizia il 2021 della Liga Spagnola con la 17^ giornata in programma tra i ...

PREMIER LEAGUE – La Premier League torna in campo per il primo turno del nuovo anno che coincide con la 17.ma giornata di campionato. Il Liverpool capolista con 33 punti è reduce da due pareggi consec ...Come arrivano le squadre, orario e dove vedere le partite della 17^ giornata della Liga: il Betis ospita i cugini del Siviglia Inizia il 2021 della Liga Spagnola con la 17^ giornata in programma tra i ...