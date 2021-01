"A torso nudo". Zaniolo e la mamma, la foto dello scandalo. Ricoperto di insulti, come ha festeggiato il Capodanno | Guarda (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nella bufera, Nicolò Zaniolo si rifugia in famiglia. Il 21enne centrocampista della Roma è al centro delle polemiche per la rottura con la sua fidanzata Sara Scaperrotta. La ragazza, appena lasciata, è incinta e Zaniolo (che nel frattempo si è legato alla modella e attrice romena Madalina Ghenea) ha comunicato a mezzo stampa di essere "pronto a prendersi le responsabilità di padre". La famiglia di Sara, però, lo ha accusato di essere fuggito dopo averla cacciata di casa, una volta saputo della gravidanza. Ce ne sarebbe abbastanza per farsi andare di traverso il Capodanno, ma il talento giallorosso della Nazionale almeno per una sera ha cancellato tutto, festeggiando San Silvestro nella sua nuova casa del Torrino, quartiere esclusivo di Roma (la stessa che secondo la zia di Sara avrebbe scelto in fretta e furia lasciando la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nella bufera, Nicolòsi rifugia in famiglia. Il 21enne centrocampista della Roma è al centro delle polemiche per la rottura con la sua fidanzata Sara Scaperrotta. La ragazza, appena lasciata, è incinta e(che nel frattempo si è legato alla modella e attrice romena Madalina Ghenea) ha comunicato a mezzo stampa di essere "pronto a prendersi le responsabilità di padre". La famiglia di Sara, però, lo ha accusato di essere fuggito dopo averla cacciata di casa, una volta saputo della gravidanza. Ce ne sarebbe abbastanza per farsi andare di traverso il, ma il talento giallorosso della Nazionale almeno per una sera ha cancellato tutto, festeggiando San Silvestro nella sua nuova casa del Torrino, quartiere esclusivo di Roma (la stessa che secondo la zia di Sara avrebbe scelto in fretta e furia lasciando la ...

Ultime Notizie dalla rete : torso nudo A torso nudo prende a calci le auto parcheggiate e ferma le vetture in transito: arrestato TorinOggi.it A torso nudo prende a calci le auto parcheggiate e ferma le vetture in transito: arrestato

L'uomo, di 27 anni, era già stato arrestato per episodi simili in passato. Portato in ospedale ha dato in escandescenze aggredendo il personale medico e gli addetti alla sicurezza ...

“Sulla nostra pelle”, il calendario degli operai Whirlpool: “Nudi perché non ci resta più niente”

Un calendario che ripercorre oltre venti mesi di lotta, gli operai della Whirlpool di Napoli si mettono “a nudo” per la protesta. Ecco un estratto di quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica: “L ...

L'uomo, di 27 anni, era già stato arrestato per episodi simili in passato. Portato in ospedale ha dato in escandescenze aggredendo il personale medico e gli addetti alla sicurezza. Un calendario che ripercorre oltre venti mesi di lotta, gli operai della Whirlpool di Napoli si mettono "a nudo" per la protesta.