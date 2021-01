A Genova insulti razzisti a neonata. Toti: "Chi nasce qui è ligure" (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una sequela di vegognosi commenti razzisti a Genova sotto la foto la foto della prima nata a Genov a nel 2021 postata dal governatore della Liguria, Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. La piccola ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una sequela di vegognosi commentisotto la foto la foto della prima nata a Genov a nel 2021 postata dal governatore della Liguria, Giovannisulla sua pagina Facebook. La piccola ...

