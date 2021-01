3150 persone paralizzate dopo il Vaccino COVID – Errare è umano | perseverare è diabolico…

Leggi su bufale

(Di venerdì 1 gennaio 2021) “il”. Questa la segnalazione che ci è arrivata in pagina. Una sola riga, rimbalzata di profilo in profilo come una catena di S. Antonio. Una riga che, nei pochi profili che la precisavano ci ha ricordato qualcosa. Un roboante telefono senza fili dell’Infodemia. Infatti si parla delle stessedi cui all’articolo “IlPfizer e i “3000 incapaci di effettuare le normali operazioni quotidiane” – dati interpretati malissimo” da noi pubblicato il 27 Dicembre, con una sintomatologia del tutto artefatta. Proviamo ora a ricostruire come questa storia sia diventata l’equivalente delle voci incontrollate e pazzesche del Secondo Tragico Fantozzi. Quelle per cui, durante una partita di calcio che i ...