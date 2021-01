2021, le previsioni della veggente che lancia gli asparagi: tutto su pandemia, Trump e Famiglia Reale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Non può esserci inizio anno senza le previsioni dei vari sensitivi. Tuttavia, non avevamo mai assistito finora alle previsioni sul nuovo anno basate sul lancio di asparagi. Un veggente afferma di riuscire a fare proprio questo, ovvero di prevedere gli eventi del 2021 lanciando asparagi all’interno di una stanza. Jemima Packington, di Evesham, cittadina del Regno Unito, prevede il futuro tramite le punte di asparagi e non con la classica sfera di cristallo. Anche per questo si è guadagnata il soprannome di “Mystic Veg”. Dopo aver lanciato le verdure in aria e aver letto i modelli che vanno a formare, la 65enne ha rivelato alcune previsioni su questo anno appena cominciato. Buone notizie sul fronte ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Non può esserci inizio anno senza ledei vari sensitivi. Tuttavia, non avevamo mai assistito finora allesul nuovo anno basate sul lancio di. Unafferma di riuscire a fare proprio questo, ovvero di prevedere gli eventi delndoall’interno di una stanza. Jemima Packington, di Evesham, cittadina del Regno Unito, prevede il futuro tramite le punte die non con la classica sfera di cristallo. Anche per questo si è guadagnata il soprannome di “Mystic Veg”. Dopo averto le verdure in aria e aver letto i modelli che vanno a formare, la 65enne ha rivelato alcunesu questo anno appena cominciato. Buone notizie sul fronte ...

IOdonna : Addio 2020, benvenuto 2021. Che anno ci aspetta secondo la voce delle stelle - Warriors_Parma : #1gennaio Previsioni per 2021 – Come posso capire se il 2021 sarà il mio anno? - TWINSSEBASTIANI : 'TwinsSebastiani Meteo' - PREVISIONI METEO A 7 GIORNI - 01.01.2021 : - blogtivvu : Oroscopo 2021, Ada Alberti: Cancro, Leone e Vergine, previsioni al #GFVip - letizia_17_ : Prime previsioni 2021: A marzo non si torna in presenza all'università Arriverà un nuovo lockdown entro meno di un… -