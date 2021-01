2021, il monologo di Natalino Balasso: “Lo spread è bassissimo, è la prova scientifica che non è l’unità di misura del giramento di balle…” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Irriverente, amaro e ricco di spunti di riflessione. Puntuale anche per questo 2021 il comico Natalino Balasso torna con il suo discorso di capodanno. Un monologo articolato, che non fa sconti nella lettura della realtà. Balasso parte dal racconto dell’anno appena terminato: “Lo spread è bassissimo. La prova scientifica che lo spread non è l’unità di misura del giramento di balle… è successo che la gente ha cercato di far stare in piedi una scopa, ci siamo messi in fila per le scarpe della Lidl… e noi perdiamo tempo a guardare le serie in tv? La realtà è una sceneggiatura perfetta”. Poi se la prendere con i commentatori seriali sui social… (Il discorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Irriverente, amaro e ricco di spunti di riflessione. Puntuale anche per questoil comicotorna con il suo discorso di capodanno. Unarticolato, che non fa sconti nella lettura della realtà.parte dal racconto dell’anno appena terminato: “Lo. Lache lonon èdideldiè successo che la gente ha cercato di far stare in piedi una scopa, ci siamo messi in fila per le scarpe della Lidl… e noi perdiamo tempo a guardare le serie in tv? La realtà è una sceneggiatura perfetta”. Poi se la prendere con i commentatori seriali sui social… (Il discorso ...

