13 foto ad alta velocità che catturano il momento preciso in cui i palloncini d’acqua scoppiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il bravissimo fotografo londinese Edward Horsford ha imparato ad usare alla perfezione una tecnica fotografica che gli permette di scattare foto perfette in frazioni di secondo, così ha catturato le esplosioni di palloncini pieni d’acqua. “Ho iniziato queste foto come un modo per sfidare me stesso dal punto di vista tecnica e creativo”, ha dichiarato il fotografo. E questa idea ha avuto proprio un gran successo. Il suo obiettivo era quello di catturare dei momenti ad alta velocità che noi solitamente non vediamo e non capiamo nitidamente. Le foto sono caratterizzate da uno sfondo unico, una mano ed un palloncino colorato pieno d’acqua. Il fotografo calcola il momento ... Leggi su virali.video (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il bravissimografo londinese Edward Horsford ha imparato ad usare alla perfezione una tecnicagrafica che gli permette di scattareperfette in frazioni di secondo, così ha catturato le esplosioni dipieni. “Ho iniziato questecome un modo per sfidare me stesso dal punto di vista tecnica e creativo”, ha dichiarato ilgrafo. E questa idea ha avuto proprio un gran successo. Il suo obiettivo era quello di catturare dei momenti adche noi solitamente non vediamo e non capiamo nitidamente. Lesono caratterizzate da uno sfondo unico, una mano ed un palloncino colorato pieno. Ilgrafo calcola il...

ANAUL134 : Italy sempre nel cuore ?????#clario anke se foto di riciclo e B&W è molto significativa...voltiamo le spalle al 2020… - CEOofMolo : @hiyoorif KKHJWNSJSKJSJSJ acho legal qm posta foto, autoestima alta ?? - R31NB3RRY : +alle foto di harry e di animali carini e ciccioni. non dimenticherò mai nulla di tutto questo. ti porto nel mio 20… - florspeaksnow : @exiletswift13 QUE LINDA ALTA FOTO JAKSJSKS - PiacenzaPress : Albertini, Sindaco di Alta Val Tidone: “Pronti per la prossima nevicata, ma dobbiamo prevedere nuove risorse in bil… -

Ultime Notizie dalla rete : foto alta La foto di un pratese scelta su 20.000 scatti per il calendario ufficiale 2021 delle Ferrovie dello Stato FOTO tvprato.it Le 10 foto più toccanti del 2020

Il 2020 è stato un anno difficile, che ci ha travolti con la diffusione di un virus sconosciuto che ha infettato le vene del nostro bellissimo mondo. Ecco le 10 foto che riassumono tutti gli eventi sa ...

Cyberpunk 2077 su PC è praticamente illegale nelle foto di un professionista

Un professionista ha vagato per Night City per catturare le sue immagini di Cyberpunk 2077 su PC: questo è il risultato.

Il 2020 è stato un anno difficile, che ci ha travolti con la diffusione di un virus sconosciuto che ha infettato le vene del nostro bellissimo mondo. Ecco le 10 foto che riassumono tutti gli eventi sa ...Un professionista ha vagato per Night City per catturare le sue immagini di Cyberpunk 2077 su PC: questo è il risultato.