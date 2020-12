Zona rossa, Zampa: «Italia verso zona gialla dal 7 gennaio». Scuola, ok prefetti per ripresa al 50% (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutta l'Italia è in zona rossa e ci resterà ancora alcuni giorni. Ma cosa accadrà dopo il 7 gennaio? A far luce sulla questione la sottosegretaria alla Salute Sandra... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutta l'è ine ci resterà ancora alcuni giorni. Ma cosa accadrà dopo il 7? A far luce sulla questione la sottosegretaria alla Salute Sandra...

ricpuglisi : Ci vogliono tenere in zona rossa invece di vaccinare a spron battuto. Un governo così deve cadere IL PRIMA POSSIBILE. - LaStampa : Walter Ricciardi: “No alla riapertura delle scuole. Zona rossa fino a metà gennaio” - SkyTG24 : Covid, Ricciardi: 'Non riaprire scuole e zona rossa fino a metà gennaio' - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Zona rossa, Zampa: «Dal 7 gennaio penso che tutta Italia sarà zona gialla» - giusnico19511 : Il ministro LAMORGESE ,deve intervenire su salvini ed i suoi segugi, perché sono usciti in zona rossa, per manifes… -