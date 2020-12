Zona rossa dopo il 7 gennaio, Iss: «In Calabria, Liguria e Veneto mantenere le restrizioni» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, che traccia il quadro della situazione coronavirus in Italia, è tutt’altro che rassicurante: specie per alcune regioni per le quali si invita a mantenere la Zona rossa anche dopo il 7 gennaio. Nessun allentamento delle restrizioni, dunque, allo scadere delle misure adottate per contenere il contagio durante le festività natalizie. Tre le regioni interessate: Calabria, Liguria e Veneto. Alla base delle precauzioni i valori dell’indice medio di trasmissibilità Rt superiore all’1. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 16.202 nuovi casi e 575 morti Zona rossa dopo il 7 gennaio: in ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, che traccia il quadro della situazione coronavirus in Italia, è tutt’altro che rassicurante: specie per alcune regioni per le quali si invita alaancheil 7. Nessun allentamento delle, dunque, allo scadere delle misure adottate per contenere il contagio durante le festività natalizie. Tre le regioni interessate:. Alla base delle precauzioni i valori dell’indice medio di trasmissibilità Rt superiore all’1. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 16.202 nuovi casi e 575 mortiil 7: in ...

