Zona Rossa del 31 dicembre: negozi e supermercati aperti oggi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Giovedì 31 dicembre scattano i divieti previsti dal decreto del 18 dicembre: tutta Italia sarà Zona Rossa, ecco i negozi aperti nei giorni 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Il 4 gennaio 2021 invece sarà arancione. Partiamo dalla regola principe, quella sugli spostamenti: non si può uscire di casa se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute o per raggiungere in due (under 14 esclusi) una sola abitazione al giorno all'interno della propria Regione. In entrambi i casi serve l'autocertificazione e bisogna rispettare il coprifuoco 22-7. Ristoranti, bar e pasticcerie saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per l'asporto entro le 22. Alcuni negozi resteranno aperti in questi giorni di ...

