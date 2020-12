Zona rossa a Capodanno, regole e coprifuoco: cosa si può fare (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Italia in Zona rossa per Capodanno 2021. Da oggi fino al 3 gennaio di nuovo in vigore le regole più restrittive, previste dal decreto Natale, con l’aggiunta di un coprifuoco ‘speciale’. Secondo il calendario, previsto dal provvedimento, il 31 dicembre segna il ripristino delle restrizioni sugli spostamenti e negozi per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del Coronavirus. Fino al 3 gennaio, e poi ancora il 5 e il 6, l’Italia dovrà fare i conti con uno scenario di massima gravità caratterizzato da un livello di rischio alto (scenario di tipo 4). Ecco quindi un coprifuoco extralarge per Capodanno: tra il 31 dicembre e il 1° gennaio divieto di uscire dalle 22 alle 7 del mattino, salvi motivi di lavoro, di necessità o di salute che vanno ... Leggi su udine20 (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Italia inper2021. Da oggi fino al 3 gennaio di nuovo in vigore lepiù restrittive, previste dal decreto Natale, con l’aggiunta di un‘speciale’. Secondo il calendario, previsto dal provvedimento, il 31 dicembre segna il ripristino delle restrizioni sugli spostamenti e negozi per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del Coronavirus. Fino al 3 gennaio, e poi ancora il 5 e il 6, l’Italia dovrài conti con uno scenario di massima gravità caratterizzato da un livello di rischio alto (scenario di tipo 4). Ecco quindi unextralarge per: tra il 31 dicembre e il 1° gennaio divieto di uscire dalle 22 alle 7 del mattino, salvi motivi di lavoro, di necessità o di salute che vanno ...

