Zaniolo diventerà padre | La madre è l’ex fidanzata Sara Scaperrotta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da tempo stava circolando una voce molto ambigua ed a oggi la questione è stata confermato dal diretto interessato: Zaniolo diventerà padre. Anche se ora è fidanzato ufficialmente con Madalina Ghenea, la madre del suo futuro/a primogenito/a non sarà lei, bensì la sua ex Sara Scaperrotta con cui ha deciso di chiudere qualche tempo fa. Ha così deciso di mettere a tacere tutto il gossip che si stava creando sopra la situazione chiarendo tramite un’intervista rilasciata. In un primo momento a riportare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi, ma stanco ormai di tutto questo parla parla il giocatore della Lupa ha deciso di spiegare cosa sta accadendo a La Gazzetta dello Sport. Sicuramente, anche se non è pronto, si prenderà cura di suo figlio, e nel frattempo si concentrerà nel suo ... Leggi su giornal (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da tempo stava circolando una voce molto ambigua ed a oggi la questione è stata confermato dal diretto interessato:. Anche se ora è fidanzato ufficialmente con Madalina Ghenea, ladel suo futuro/a primogenito/a non sarà lei, bensì la sua excon cui ha deciso di chiudere qualche tempo fa. Ha così deciso di mettere a tacere tutto il gossip che si stava creando sopra la situazione chiarendo tramite un’intervista rilasciata. In un primo momento a riportare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi, ma stanco ormai di tutto questo parla parla il giocatore della Lupa ha deciso di spiegare cosa sta accadendo a La Gazzetta dello Sport. Sicuramente, anche se non è pronto, si prenderà cura di suo figlio, e nel frattempo si concentrerà nel suo ...

IleniaGiagnoni : RT @StefanoRossi_: La vita privata di #Zaniolo non deve incidere sul giudizio che si ha del giocatore. Non è il primo ragazzo che diventerà… - StefanoRossi_ : La vita privata di #Zaniolo non deve incidere sul giudizio che si ha del giocatore. Non è il primo ragazzo che dive… - SciabolataFFP : P.S. Detto questo, poi, per quanto mi riguarda sono fatti di Zaniolo se diventerà o meno papà e se lo farà con la s… - BeppeBlueMan : Ma in tutto questo non è che la nuova fiamma lo lascia sapendo che diventerà padre? Ah no è ricco. Scusate. #Zaniolo - fffff10ttttt : RT @LAROMA24: #Zaniolo conferma, diventerà padre: 'Sara è incinta. Amore finito, ma mi assumerò le mie responsabilità' #ASRoma https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo diventerà Zaniolo | la verità della zia di Sara Scaperrotta | “Hai cacciato di casa mia nipote incinta e sei sparito | vergogna” Zazoom Blog