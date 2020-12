Zaniolo conferma: “La mia ex Sara è incinta. Storia finita, ma mi assumerò responsabilità” (Di giovedì 31 dicembre 2020) La loro Storia è durata due anni, i due hanno anche convissuto. Poi era finita per incompatibilità di caratteri. Troppe litigate per le quali c'era stato un tira e molla. Ma era finita quando il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, si era avvicinato a Madalina Ghenea, modella e show-girl romena. Con Sara Scaperrotta è finita, ma lei è incinta e il bambino è del centrocampista giallorosso.«Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto. Pur non essendo più il suo ... Leggi su golssip (Di giovedì 31 dicembre 2020) La loroè durata due anni, i due hanno anche convissuto. Poi eraper incompatibilità di caratteri. Troppe litigate per le quali c'era stato un tira e molla. Ma eraquando il calciatore della Roma, Nicolò, si era avvicinato a Madalina Ghenea, modella e show-girl romena. ConScaperrotta è, ma lei èe il bambino è del centrocampista giallorosso.«Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto. Pur non essendo più il suo ...

blvckgnr : Mi auguro per Zaniolo che sta storia non sia vera. Quanto mi fa schifo, mamma mia. Si conferma la mia teoria di ier… - zazoomblog : Nicolò Zaniolo aspetta un figlio dallex fidanzata e conferma la storia con Madalina Ghenea - #Nicolò #Zaniolo… - ChiaraTranQ : RT @Corriere: Zaniolo conferma: «Sara la mia ex è incinta ma mi assumo le mie responsabilità» - Mustica42901991 : RT @Corriere: Zaniolo conferma: «Sara la mia ex è incinta ma mi assumo le mie responsabilità» - Notiziedi_it : Nicolò Zaniolo aspetta un figlio dall’ex fidanzata e conferma la storia con Madalina Ghenea -